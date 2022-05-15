صدور أمر استقدام لمديرين عامين بمصرف الرافدين

2022/05/15 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن صدور أمرٍ باستقدام مديرين عامين سابقين لمصرف الرافدين، فيما اشارت الى أنَّ المُتَّهمين قاما بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وقالت الهيئة إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أفادت بأنَّ أمر الاستقدام صدر بحقِّ مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين؛ لإهمالهما وعدم كشف اختلاس مبلغٍ قدرُه 48,000,000,000 مليار دينار من فرع المصرف في الخالديَّـة".

وأضافت "الدائرة إن الأمر صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدل".

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

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