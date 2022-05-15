استقرار أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية

2022/05/15 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم الاحد، استقراراً بعد ما ارتفعت يوم امس بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) اسحار الصرف وفقاً لمحال الصيرفات المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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