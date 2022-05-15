سهول لا نهاية لها.. كيف ستبني منظمة أكبر محمية طبيعية في أمريكا؟

2022/05/15 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه بيل وير من CNN إلى ولاية مونتانا الأمريكية حيث تأمل منظمة غير ربحية العودة بالزمن إلى الوراء وإنشاء أكبر محمية طبيعية في الولايات الأمريكية بأمريكا الشمالية.إنه حلم لدعاة الحفاظ على البيئة يُسمى "البراري الأمريكية".

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