صدور أمر باستقدام مديرين عامين لمصرف الرافدين

2022/05/15 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت أمرا بالاستقدام بحقِّ مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين.

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