كربلاء.. إخماد حريق 'ضخم' داخل مجمع تجاري في منطقة ما بين الحرمين (صور)

2022/05/15 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكن فرقها من إخماد حريق ضخم اندلع داخل مجمع تجاري وسط محافظة كربلاء.

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