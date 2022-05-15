للمطالبة بتثبيتهم على ملاك الوزارة.. العشرات يتظاهرون أمام مبنى وزارة النفط ببغداد

2022/05/15 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالب العشرات من المتظاهرين في العاصمة بغداد، اليوم الاحد، وزارة النفط بتثبيتهم على الملاك الدائم.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "200 شخص تظاهروا امام مبنى وزارة النفط في شارع فلسطين مطالبين بالتثبيت على ملاك الوزارة".وأضاف مراسلنا، أن "قوة امنية من حفظ القانون فرضت طوقا امنيا حول المتظاهرين وابعدتهم عن الشارع من اجل عدم قطعه".

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