مؤسسة الشهداء تشكو ضعف الإمكانيات: يؤخر فتح المقابر الجماعية!

2022/05/15 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت مؤسسة الشهداء، الاحد، أن ضعف الإمكانات أخّر فتح جميع المقابر الجماعية في البلاد.وقال رئيس المؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “نقص الإمكانات لدى المؤسسة يؤخر جهودها الهادفة إلى فتح جميع المقابر الجماعية الموزعة بين مختلف المحافظات والعائدة لضحايا النظام الدكتاتوري”.وحدد النائلي عدد المقابر الجماعية بـ”250، بينما […]

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