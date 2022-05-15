زاوية غامضة في عالم العملات المشفرة تثير ذعر المستثمرين

2022/05/15 | 10:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم العملات المشفرة، هناك أنواع فرعية صغيرة ولكنها متنامية تُعرف باسم "العملات المستقرة الخوارزمية" جعلت بعض المستثمرين والمنظمين يقرعون أجراس الإنذار.

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