آثار الحرب على أوكرانيا تظهر في أغنى وأفقر دول العالم

2022/05/15 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب نقص الإمدادات وزيادة الطلب إلى حدوث احتجاجات في عدة دول نامية، وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى "زيادة الضغوط الحالية على الإمدادات العالمية من الحبوب واللحوم والمواد الغذائية الأخرى"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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