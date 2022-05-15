اكثر من 150 محلاً.. اخماد النيران في اضخم سوق تجاري وسط كربلاء (صور)

2022/05/15 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الأحد، تمكن فرقها من إخماد حريق ضخم

اندلع داخل مجمع تجاري وسط محافظة

كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "فرق الدفاع المدني نجحت

باحتواء حادث

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