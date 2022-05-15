نقابة الصحفيين تدعو الاعضاء لمراجعتها لتحديث معلومات المنحة

2022/05/15 | 10:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت نقابة الصحفيين العراقيين، الاحد، أعضاءها لمراجعة النقابة لغرض تحديث المعلومات الخاصة بمنحة الصحفيين.

وقال عضو مجلس النقابة صادق فرج، إن “مجلس النقابة دعا كافة الزملاء المشمولين بمنحة الصحفيين الى مراجعة مقر النقابة مع جلب نسخة مصورة من البطاقة الموحدة او بطاقة السكن وكذلك هوية النقابة وذلك لاعتماد الدقة في المعلومات لغرض ملىء الاستمارة”.

وأضاف فرج، ان “المراجعة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين”، داعيا كافة الزملاء الى “الالتزام بالموعد والمراجعة لضمان حقوقهم”.

تجدر الإشارة الى أن المنحة التشيجعية الخاصة بالصحفيين والادباء والفنانين توقفت لعدة سنوات بسبب الازمة المالية، قبل ان تستأنف خلال العام الماضي.

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