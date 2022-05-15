الاتحاد الوطني الكردستاني: مصرون على ترشح “صالح” للرئاسة رغم الوساطات

2022/05/15 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان الاتحاد مصر على ترشح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان هناك وساطات داخلية وخارجية من اجل التفاهم بين الاتحاد والديمقراطي وحل الازمة الراهنة.

وقال السورجي ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يقف الى جانب الاطار التنسيقي في تحركاته السياسية لانهاء الازمة الراهنة والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف ان “الاتحاد ملتزم بالاتفاق مع الاطار ويواصل الحوارات مع الأطراف السياسية الأخرى الى يومنا هذا للاتفاق على صيغة معينة مع باقي الكتل والمضي بتشكيل الحكومة بعد الاتفاق على رئيس الجمهورية”.

وبين ان “السياسة لايوجد فيها شيء مستحيل على الرغم من ان قيادة الاتحاد الوطني جادة في التزامها واصرارها على ترشح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، على الرغم من الوساطات الداخلية والخارجية بين الاتحاد والديمقراطي للوصول الى صيغة معينة تخرج البلد من الانسداد السياسي الراهن”.

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