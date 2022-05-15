الدفاع المدني يخمد حريقا في مجمع تجاري وسط كربلاء

2022/05/15 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، أن فرقها نجت باحتواء حادث حريق ضخم اندلع داخل مجمع سوق الدهان في منطقة ما بين الحرمين وسط محافظة كربلاء المقدسة.

وذكرت المديرية في بيان أن “حريقا اندلع صباح اليوم، داخل مجمع سوق الدهان الذي يحتوي على أكثر من 150 محلاً تجارياً، مما اسفر عن احتراق عدد منها إضافة الى احتراق مولدة كهربائية وخزين كبير من وقود “الجاز” الخاص بتشغيلها”.

وأضافت ان “فرقها استنفرت جهدها الآلي والبشري من أجل تطويق النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ما يجاور المجمع التجاري وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وأشارت المديرية الى انه” تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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