خلال ساعات.. أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي تتعرض لثلاث هجمات بالعراق

2022/05/15 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتعرض أرتال الدعم اللوجستي لثلاث هجمات في العراق.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي تم استهدافه على الطريق السريع قرب عفك في محافظة الديوانية".

وأضاف المصدر ان "هذا الاستهداف هو الثالث الذي تتعرض له أرتال الدعم اللوجستية في العراق".

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