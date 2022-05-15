علاوي يؤشر أمراً يدق ناقوس الخطر بالعراق: على الحكومة التعامل معه بجدية

2022/05/15 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عد زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، ان شحة المياه وخطر الجفاف يدق ناقوس الخطر في بلاد الرافدين.

وتطرق علاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى "تقرير الامم المتحدة ، يشير بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات بنسبة 73%، وهو مؤشر خطير يوجب على الحكومة التعامل معه بجدية ومعالجة الاسباب التي أدت اليه والتي أثرت سلباً حتى على القطاع الزراعي".

وأضاف "يتطلب خططًا واقعيةً وحلولًا حقيقية ومستعجلة بشأن حصص العراق المائية مع تركيا وإيران بعد قطعهما لأغلب الروافد المائية التي تنطلق من أراضيها".

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