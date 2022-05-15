بعد إعلان حملها الشهر الماضي.. المغنية بريتني سبيرز تُعلن على

2022/05/15 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، يوم السبت، أنها تعرضت للإجهاض.كانت سبيرز قد أعلنت الشهر الماضي أنها حامل بطفل من خطيبها سام أصغري.

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