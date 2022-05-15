قرار سعودي بعد ظهور مرض

2022/05/15 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفتان سعوديتان، "الرياض" و"سبق" أن "غرفة الرياض أبلغت مشتركيها بفرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة موربيهان (Morbihan) بجمهورية فرنسا".

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