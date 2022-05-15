لقطات وتفاصيل خاصة.. احتراق سوق الدهان بالكامل وسط كربلاء (فيديو)

2022/05/15 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران، فجر الاحد، (١٥٠) محلا

تجاريا لبيع الهدايا والالعاب

والاكسسوارات في سوق الدهان وسط

المدينة القديمة في محافظة كربلاء

المقدسة.

وقال اصحاب المحال التي تعرضت الى الحرق

في حديث لوكالة نون ا

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