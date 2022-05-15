غدا.. الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر

2022/05/15 | 11:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول قمر بدر عملاق.

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