الأرض تشهد خسوفاً كلياً للقمر غداً

2022/05/15 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع ستشهد الكرة الأرضية، يوم غد الاثنين، خسوفاً كليّاً للقمر.وسيكون الخسوف مشاهَداً في الأميركيتين، وأوروبا الغربية، ومعظم أفريقيا.ويعد الخسوف الأول لهذا العام وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022.المصدر: وكالات

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