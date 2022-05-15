من السماوة.. وزير الكهرباء يصدر إيعازاً بشأن الطاقة الكهربائية

2022/05/15 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن إيصال التيار الكهربائي أحد مناطق محافظة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وزير الكهرباء عادل كريم، اوعز بإيصال التيار الكهربائي لقضاء السلمان وناحية بصية".

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