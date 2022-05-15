القبض على 5 متهمين وضبط كمية من مادة الكريستال ببغداد

2022/05/15 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 5 متهمين وضبط كمية من مادة الكريستال وأدوات للتعاطي وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بتنفيذ القوانين وتأمين حماية المناطق، وبأشراف قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية نفّذت قوة مشتركة من اللواء الثاني وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية مع قوة من قيادة عمليات بغداد ومفرزة من الاستخبارات العسكرية، عملية تفتيش واسعة ضمن منطقة الاستكشافات النفطية شرقي بغداد".

وأضافت ان "العملية أسفرت عن "القبض على 5 متهمين ضُبط بحوزتهم كمية مادة الكريستال المخدرة، 3 قناني غاز، بندقية كلاشنكوف، 4 بايب زجاجي، 2 ميزان الكتروني، مبلغ من المال قدره 400 الف دينار عراقي، بالإضافة إلى ضبط 31 بندقية مختلفة الأنواع 11 مسدس مختلف الأنواع اجهزة اتصال لاسلكي، 750 اطلاقة مختلفة الأنواع، 63 مخزن كلاشنكوف فارغ، 2 قناع وقاية، 3 درع مع جعب، عصا كهربائية"، مبينة انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الاختصاص والتعامل مع المضبوطات اصولياً".

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