القبض على 7 أشخاص متلبسين بسرقة السور الحديدي لجسر منطقة الشعب في بغداد

2022/05/15 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأحد (15 أيار 2022) القبض على 7 أشخاص متلبسين بسرقة السور الحديدي لجسر منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، “قوة أمنية ألقت القبض على 7 أشخاص متلبسين بالجرم المشهود وهم يقومون بسرقة السور الحديدي (محجر) جسر منطقة الشعب”.

واشار إلى انهم “سرقوا 30 قطعة (مشبج)، وضبط بحوزتهم مواد الجريمة (كوسرة) ومطرقة مولدة (كبابيس)”.

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