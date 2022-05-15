حالة الطقس حتى الخميس المقبل: غبار يليه ارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

2022/05/15 | 11:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين (16 أيار 2022) والأيام الثلاثة التي تليه، أشارت إلى تصاعد للغبار في بعض المناطق، يليه ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم ومغبراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً ومغبراً، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وتابع أن “طقس البلاد ليومي الأربعاء والخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

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