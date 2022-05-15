العثور على الماء في كوكب المريخ

2022/05/15 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشفت المركبة المريخية الصينية الجوالة Zhuzhong في موقع هبوطها على الكوكب الأحمر آثار تآكل التربة بالماء.وتشير قناة CNN، إلى أن “بيانات المسح الأولي الذي أجرته المركبة في منطقة هبوطها، تسمح بافتراض وجود الماء في حوض “يوتوبيا”، بينما يعتقد العديد من العلماء أن المريخ جاف وبارد”.وتشير الصور التي التقطتها المركبة […]

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