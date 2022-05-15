صحيفة: السويد وفنلندا يخططان للانضمام الى الناتو

2022/05/15 | 12:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم عن موقفه بشأن عضوية الناتو.

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