2022/05/15 | 12:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d7ylss1HjNk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الرافدين لأطباء الجلدية في العراق | تغطيات نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الرافدين لأطباء الجلدية في العراق | تغطيات نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).