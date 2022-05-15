بالصور.. وزير الشباب يرافق الوفد الخليجي بجولة تفقدية لملعب الميناء في البصرة

2022/05/15 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واع- عباس الفياضرافق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأحد، اللجنة التفقدية لبطولة خليجي 25 بجولة في ملعب الميناء بمحافظة البصرة للاطلاع على الملعب ومراحل إنجازة استعداداً لاستضافة البطولة بنسختها القادمة.ويترأس اللجنة الخليجية الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي القطري جاسم الرميحي، وعضوية ميرزا أحمد علي من البحرين وعبد الله الفيحاني من قطر، وفيصل إسماعيل من قطر ، ومحمد الخميسي من اليمن.

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