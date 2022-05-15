وزير الصدر يعلن تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في الناصرية

2022/05/15 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارأعلن صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في سيد دخيل بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار.وقال وزير الصدر، في منشور عبر صفحته على الفيس بوك: "قبل عدّة أشهر بلغنا بأن أهالي (سيد دخيل) في محافظة الناصرية يعانون من الفـسـاد في قضية شط آل ابراهيم، ولذا قد تابعنا الأمر ولم يصل الى نتيجة ما".

وتابع: "ومن هنا كلّفنا رئيس الكتلة الصدرية ورئيس الهيئة السياسية وممثل عن الحنانة بمتابعة الأمر خلال مدة أقصاها 20 يوماً"، مضيفاً: "إن لم يصلوا الى نتيجة فلنا موقف آخر".

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