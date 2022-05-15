تظاهرة امام مصرف الرافدين للمطالبة بإعادة التقديم الإلكتروني للسلف

2022/05/15 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية، اليوم الاحد، امام مبنى الادارة العامة لمصرف الرافدين للمطالبة باعادة التقديم الالكتروني للسلف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرين طالبوا في لافتات رفعوها اعضاء البرلمان ووزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين للتدخل واعادة التقديم الالكتروني على السلف بدلا من المعاملات الورقية المعقدة والمرهقة للموظف والشروط التعجيزية التي فرضت لمنح السلف".

كما طالبوا "القضاء على الفساد والمعقبين والروتين في عملية منح السلفة".

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