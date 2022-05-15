“بالجرم المشهود”.. ضبط شاب وفتاة يروجان للمخدرات قرب جامع في بغداد

2022/05/15 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد ضبط شاب وفتاة يروجان للمخدرات قرب جامع في منطقة صليخ، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “قوة امنية ألقت القبض على مروج للمخدرات من مواليد 1999 ومعه مروجة من مواليد 2005 بالجرم المشهود بالقرب من جامع الفرقان ضمن منطقة الصليخ”.

واشار إلى أنه “ضبط بحوزتهم مادة شبيه بالكرستال 215 غرام، وبايب زجاجي”.

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