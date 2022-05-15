التناقض بين الظاهر والمضمون - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/15 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي مصلح اجتماعي يعيش في مدينة أكثرية أهلها هربوا من ظلم الإقطاعي في الريف وسكنوا في إحدى أطراف المدينة في بيوت شيدت من الطين وسعف النخيل والقصب أرهقهم الفقر والجوع ويركضون ليلاً ونهاراً مع أطفالهم من أجل توفير لقمة العيش وكان المصلح الاجتماعي يقضي وقته معهم بالوعظ والإصلاح والسلوك الحسن والعدالة الاجتماعية وفي أحد الليالي كان المصلح الاجتماعي في بيته وقد انقضى نصف الليل وهو جالساً على سرير نومه يفكر ......





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