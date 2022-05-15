نائب: الحكومة العراقية تستحصل 10 مليارات دولار فائضاً مالياً خلال أربعة أشهر

2022/05/15 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة

السليمانية ريبوار عبدالرحمن، اليوم

الأحد، أن الحكومة العراقية حصلت منذ

مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر

نيسان الماضي على فائض مالي "كبير" من

مبيعات النفط الخام.

وقال

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