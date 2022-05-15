صدور أمر باستقدام مسؤولين لمصرف حكومي عراقي

2022/05/15 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأحد، عن صدور أمرٍ باستقدام مديرين

عامين سابقين لمصرف الرافدين، مُبيّنةً

أنَّ المُتَّهمين قاما بإحداث الضرر

عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان

فيها.

وأفادت د

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