لجنة نيابية تعقد اجتماعا لاختيار رئيس السن

2022/05/15 | 12:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبي الرئيس.

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