الإطاحة بإرهابيين وعصابة لتجارة وترويج المخدرات ببغداد

2022/05/15 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على إرهابيين وعصابة لتجارة وترويج المخدرات بحوزتهم اكثر من كيلو غم من مادة الكريستال وضبط اسلحة غير مرخصة.

وقال بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوت الأمنية في اللوائين(٥٩، ٢٤) فرقة المشاة السادسة وقوة من مديرية شؤون السيطرات، ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالمادة ٤/١ ارهاب بعد رصد تحركاتهم ضمن مناطق (الطارمية، سيطرة التاجي، الحصوة) شمال غربي بغداد".

وأضاف، ان "قوة من اللواء (٢٥) فرقة المشاة السابعة عشر الإرهابي الرابع القت القبض على ستة متهمين بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كيلو و(٢٠٠) غم من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها وميزان الكتروني عدد(٣) بالإضافة الى (٣١) بندقية وعشرة مسدسات مختلفة الأنواع والأحجام أسلحة غير مرخصة، والقاء القبض على أربعة متهمين يستقلون دراجة من نوع "تكتك" وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة".

وتابع "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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