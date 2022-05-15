محافظ ذي قار يدعو لعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع هذه الفئة بالمحافظة

2022/05/15 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

دعا محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الاحد، لعقد جلسة لمناقشة واقع الخريجين من أبناء المحافظة وبحث الحلول الممكنة.

وقال هادي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إنه "ندعو كافة اعضاء مجلس النواب عن المحافظة للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الخريجين وبحث الحلول الممكنة ".

واقترح ان "خارطة طريق للقضاء على البطالة تتكون من ستة محاور اساسية ومن المهم ان يتم تطبيقها على المدى القريب".

وجدد هادي الى انه "تأكيده ان ملف التعيينات هو ملف مركزي مرتبط بموازنة البلد ويدعو الخريجين الى التوقف عن قطع الطرق والجسور لان المتضرر الوحيد هو المواطن".

وأشار الى ان "عدداً كبيراً من الخريجين يصل الى اضعاف الخريجين المتظاهرين ينتظر التعيينات ايضا من خلال الموازنة والاعلان من خلال مجلس الخدمة الاتحادي "، لافتاً الى ان "ظروف المحافظة السابقة وتعيين عدة وجبات بشكل مباشر جعل من التظاهر الوسيلة الاسرع للتعيين ".

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