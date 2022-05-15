خطوة تصعيدية.. خريجو المعاهد التقنية يغلقون بواية شركة ديالى للصناعات الكهربائية

2022/05/15 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من خريجي المعاهد التقنية، اليوم الأحد، امام بوابة شركة ديالى للصناعات الكهربائية قرب المجمع الصناعي شمال غرب بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " العشرات من خريجي المعاهد التقنية، امام بوابة شركة ديالى للصناعات الكهربائية قرب المجمع الصناعي شمال غرب بعقوبة".

وأضاف ان "المحتجين رفعوا لافتات تطالب بالتعيين او توفير عقود خاصة وانهم يمثلون أكثر من 7 الاف خريج بمختلف الاختصاصات لم يجري انصافهم في التعيين منذ سنوات".

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