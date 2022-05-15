شركة الغاز الإيرانية: 1.6 مليار دولار ديون مستحقة على العراق

2022/05/15 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية مجيد تشكني، الأحد، الديون الايرانية المستحقة على العراق تبلغ 1.6 مليار دولار.وقال تشكني في تصريح على هامش فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، إن عقد توريد الغاز الايراني الى العراق سينتهي العام المقبل، وأن الطرفين قيد صياغة عقد جديد.وأضاف، أن الجانبين قد أبرما […]

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