مجموعة السبع تتوقع وفاة 50 مليون شخص جوعاً

2022/05/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مجموعة الاقتصاديات السبعة الكبرى من أن الحرب في أوكرانيا تؤجج أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي استضافت اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع، إن الحرب أصبحت أزمة عالمية، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا.



وحذرت من أن نحو 50 مليون شخص، لا سيما في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط، سيموتون في الأشهر القليلة المقبلة.

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