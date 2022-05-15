العثور على أسلحة وأعتدة وأوكار للإرهابيين في طوزخورماتو

2022/05/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على أعتدة وأسلحة وأوكار للإرهابيين في طوز خورماتو.وذكرت الخلية في بيان أن قطعاتنا الأمنية في المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو عثرت على اربعة أوكار للإرهابيين واربعة هاونات وثلاث رمانات ضد الدروع ومثلها ضد الاشخاص وشريط بي كي سي.



ولفتت الى ان المواد المضبوطة تم تفجيرها تحت السيطرة دون خسائر تذكر.

تستمر قطعاتنا الأمنية عملياتها ضمن قاطع المسؤولية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث تمكنت قوات المقر المسيطر لعمليات طوز خورماتو من العثور على ٤ أوكار للإرهابيين و٤ هاونات و٣ رمانات ضد الدروع و٣ أخرى ضد الاشخاص وشريط BKC … pic.twitter.com/JhJGrDsFst

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) May 14, 2022

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