الأمم المتحدة تحذّر من موجة جفاف عالمية

2022/05/15 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

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قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة حذّرت من موجة جفاف عالمية قد تؤثر على ثلاثة أرباع سكان الأرض بحلول عام 2050.ونوّهت الصحيفة إلى أن التقرير الأممي أشار إلى أن نسبة الجفاف في العقدين الأخيرين ازدادت على الأرض بنسبة 29 بالمائة، وتبعا للصحيفة فإن نحو 3.6 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويًا ، وبحلول عام 2050 يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة أرباع سكان العالم.

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