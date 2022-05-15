بلينكن يهاتف عائلة شيرين أبو عاقلة ويؤكد الدعم

2022/05/15 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول، الأحد.

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