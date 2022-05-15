العواصف الترابية تعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

2022/05/15 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة

الطقس الجوية في عموم مناطق العراق،

مشيرةً إلى أن الغبار سيبدأ بالتصاعد

اليوم، والعواصف الترابية تحدث في

اليومين المقبلين.

وذكرت

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