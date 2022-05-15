2022/05/15 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية أمام سوبرماركت بعد حادث إطلاق نار في 14 أيار/مايو 2022 © غيتي/غيتي عبر فرانس برس John Normile نيويورك (أ ف ب) – فتح شاب أبيض مسلّح النار في سوبر ماركت السبت في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أميركيّون من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة قتلى غالبيتهم أميركيون من أصول إفريقية في جريمة عنصرية بولاية نيويورك) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرة قتلى غالبيتهم أميركيون من أصول إفريقية في جريمة عنصرية بولاية نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).