شاهد.. حادث اصطام طائرة صغيرة بسيارة فوق جسر

2022/05/15 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الإنقاذ في ميامي ديد إن طائرة صغيرة تحطمت في جسر هولوفر إنليت بعد ظهر يوم السبت مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

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