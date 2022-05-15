الوطني والديمقراطي في اجتماع مرتقب لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية

2022/05/15 | 13:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصب رئاسة الجمهورية هو من حق الاتحاد الوطني، ولا يمكن لاي جهة او حزب التدخل فيه.

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