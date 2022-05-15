وزير الكهرباء يصدر توجيهاً بشأن إيصال التيار لقضاء بالسماوة

2022/05/15 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اصدر وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الأحد، بشأن ايصال التيار لقضاء في السماوة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كريم، وصل اليوم الى مدينة السماوة".

وأضاف، أنه "أوعز بإيصال التيار الكهربائي الى قضاء السلمان وناحية بصيّة".

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