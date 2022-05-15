لجنة الأمن والدفاع النيابية تنتخب خالد العبيدي رئيساً لها

2022/05/15 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

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انتخبت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، عن انتخاب خالد العبيدي رئيس لجنة الامن والدفاع.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لجنة الامن والدفاع النيابية انتخبت خالد العبيدي رئيس لجنة الامن والدفاع".

وأضاف ان "اللجنة اختارت ايضاً جواد البولاني نائباً لرئيس اللجنة، وسكفان يوسف نائباً ثانياً".

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