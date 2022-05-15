انطلاق عملية أمنية في الأنبار

2022/05/15 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - الانبارأعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية في محافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اللواء السابع بالحشد نفذ عملية تفتيش شرق الانبار شملت تفتيش وتأمين المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار وتدقيق بيانات الأشخاص بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية".

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت في اطار استراتيجية لإنهاء اي وجود لخلايا نائمة تابعة لداعش الإرهابي ضمن قواطع المسؤولية شرق الأنبار".

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